Чемпион мира по шахматам определится в ходе тай-брейка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действующий чемпион мира по шахматам, норвежский шахматист Магнус Карлсен, и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью 12-й партии чемпионского матча в Нью-Йорке. На 30 ноября запланирован тай-брейк - четыре коротких партии с контролем времени по 25 минут на игрока плюс десять секунд за каждый сделанный ход, передает УНН со ссылкой на официальный сайт WorldChess.com.
"У Карякина крепкие нервы", - сказал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.
Отметим, что 12-я партия длилась 35 минут, соперники согласились на ничью на 30-м ходу. Наблюдатели считают, что М.Карлсен проявил нерешительность, играя белыми фигурами.
В свою очередь, на пресс-конференции после игры С.Карякин выразил удовлетворение тем, что сумел добиться ничейного результата так просто.
Последний способ определить победителя - решающая партия, известная как "армагеддон", когда у белых пять минут, а у черных - четыре плюс три секунды на каждый ход, начиная с 61-го хода. Черным достаточно ничьи для чемпионского титула.
Отметим, что победитель заберет себе 60% призового фонда в 1,1 миллиона долларов.
Как сообщал УНН, в Мюнхене закончился представительный турнир по быстрым шахматам "Beautiful Minds - Krulich Cup 2016" , в котором участвовали сестры из Украины Анна и Мария Музычук.