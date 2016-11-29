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Чемпион мира по шахматам определится в ходе тай-брейка

Киев • УНН

 • 10530 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действующий чемпион мира по шахматам, норвежский шахматист Магнус Карлсен, и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью 12-й партии чемпионского матча в Нью-Йорке. На 30 ноября запланирован тай-брейк - четыре коротких партии с контролем времени по 25 минут на игрока плюс десять секунд за каждый сделанный ход, передает УНН со ссылкой на официальный сайт WorldChess.com.

Чемпион мира по шахматам определится в ходе тай-брейка

"У Карякина крепкие нервы", - сказал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

Отметим, что 12-я партия длилась 35 минут, соперники согласились на ничью на 30-м ходу. Наблюдатели считают, что М.Карлсен проявил нерешительность, играя белыми фигурами.

В свою очередь, на пресс-конференции после игры С.Карякин выразил удовлетворение тем, что сумел добиться ничейного результата так просто.

Последний способ определить победителя - решающая партия, известная как "армагеддон", когда у белых пять минут, а у черных - четыре плюс три секунды на каждый ход, начиная с 61-го хода. Черным достаточно ничьи для чемпионского титула.

Отметим, что победитель заберет себе 60% призового фонда в 1,1 миллиона долларов.

Как сообщал УНН, в Мюнхене закончился представительный турнир по быстрым шахматам "Beautiful Minds - Krulich Cup 2016" , в котором участвовали сестры из Украины Анна и Мария Музычук.

Украинские Национальные Новости

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