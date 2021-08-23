“Челсі” вийшов переможцем із лондонського дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. ФК “Челсі” провів поєдинок в гостях другого туру Англійської Прем’єр-ліги із іншим лондонським клубом — “Арсеналом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
Бельгійський форвард “Челсі” Ромелу Лукаку на 15-й хвилині почав і сам же завершив блискавичну атаку “синіх”, переправивши м’яч у сітку з близької відстані після прострілу Ріса Джеймса.
“Челсі” продовжив атакувати, вважаючи за краще використовувати саме правий фланг, за який відповідав Ріс, і саме йому ще до перерви довелося забити другий м’яч з передачі Мейсона Маунта.
Після перерви “Арсенал” став діяти більш небезпечно, проте чудовий сейв Едуара Менді після удару Букайо Сака, а також своєчасний підкат Сезара Аспілікети під Еміля Сміта-Роу не дозволили господарям розмочити рахунок — 0:2.
Наразі “Челсі” йде із максимальними шістьма набраними балами, а “Арсенал” не має жодного.
Доповнення
Наступного тижня “сині” зіграють на виїзді проти “Ліверпуля”, а “Арсенал” в гостях змагатиметься із “Манчестер Сіті”.