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“Челсі” вийшов переможцем із лондонського дербі

“Челсі” вийшов переможцем із лондонського дербі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. ФК “Челсі” провів поєдинок в гостях другого туру Англійської Прем’єр-ліги із іншим лондонським клубом — “Арсеналом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Деталі

Бельгійський форвард “Челсі” Ромелу Лукаку на 15-й хвилині почав і сам же завершив блискавичну атаку “синіх”, переправивши м’яч у сітку з близької відстані після прострілу Ріса Джеймса.

“Челсі” продовжив атакувати, вважаючи за краще використовувати саме правий фланг, за який відповідав Ріс, і саме йому ще до перерви довелося забити другий м’яч з передачі Мейсона Маунта.

Після перерви “Арсенал” став діяти більш небезпечно, проте чудовий сейв Едуара Менді після удару Букайо Сака, а також своєчасний підкат Сезара Аспілікети під Еміля Сміта-Роу не дозволили господарям розмочити рахунок — 0:2.

Наразі “Челсі” йде із максимальними шістьма набраними балами, а “Арсенал” не має жодного.

Доповнення

Наступного тижня “сині” зіграють на виїзді проти “Ліверпуля”, а “Арсенал” в гостях змагатиметься із “Манчестер Сіті”.

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