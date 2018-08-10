"Челсі" оформив найбільш дорогий трансфер світу серед воротарів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. 23-річний воротар збірної Іспанії Кепа Аррісабалага перейшов в лондонський “Челсі” напередодні нового сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт “синіх”.
Вже колишній гравець ФК “Атлетік” з Більбао підписав з лондонцями семирічний контракт.
“Для мене і для моєї кар’єри це дуже важливе рішення. Це важливо і для мого життя в цілому. Мене багато чого привернуло в цьому клубі — завоювання трофеїв, гравці, саме місто, АПЛ. Цілий ряд факторів, і я дуже радий, що „Челсі“ повірив у мене і прийняв мене в свої ряди”, — відзначив страж воріт.
Кепа, на рахунку якого понад 100 матчів в чемпіонаті, має досвід виступу на вищому рівні. У Ла Лізі він провів більше 50 матчів. Якість його гри дозволило викликати кіпера до збірної на чемпіонат світу в Росії.
Зауважимо, що він став шостим іспанцем в складі “Челсі”, приєднавшись до Сезара Аспілікуети, Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса, Педро і Морати.
Крім того додамо, що за даними Transfermarkt перехід Кепи "Атлетіка“коштував “Челсі” 80 млн. євро — найдорожчий перехід серед воротарів у світі.