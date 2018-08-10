"Челси" оформил самый дорогой трансфер мира среди вратарей

Уже бывший игрок ФК “Атлетик” из Бильбао подписал с лондонцами семилетний контракт.

“Для меня и для моей карьеры это очень важное решение. Это важно и для моей жизни в целом. Меня многое привлекло в этом клубе — завоевание трофеев, игроки, сам город, АПЛ. Целый ряд факторов, и я очень рад, что „Челси“ поверил в меня и принял меня в свои ряды”, — отметил страж ворот.

Кэпа, на счету которого более 100 матчей в чемпионате, имеет опыт выступления на высшем уровне. В Ла Лиге он провел более 50 матчей. Качество его игры позволило вызвать кипера в сборную на чемпионат мира в России.

Заметим, что он стал шестым испанцем в составе “Челси”, присоединившись к Сезара Аспиликуэта, Маркоса Алонсо, Сеска Фабрегаса, Педро и Мората.

Кроме того добавим, что по данным Transfermarkt переход Кепы “Атлетика” стоил “Челси” 80 млн. евро — самый дорогой переход среди вратарей в мире.