Чехія збільшила квоту на працевлаштування українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Чехія збільшила річну квоту на залучення працівників з України на національні підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hospodářské noviny.
Як повідомляється, правила прийому працівників з-за кордону будуть спрощені з наступного тижня. Шість спеціальних програм, якими держава допомагає компаніям з наймом іноземних працівників, будуть об'єднані в три, і до всіх з них будуть застосовуватися однакові правила.
Річні квоти на прийом іноземців на роботу почнуть збільшуватися у вересні, пише видання.
"Наприклад, на роботу в Чехію зможе приїхати до 40 тисяч українців", - зазначає видання.
Річну квоту на працівників з України збільшують до 40 тисяч з нинішніх 19,6 тисячі осіб, уточнює České noviny.
Нагадаємо, у Чехії змінилися правила видачі робочих карт українцям.