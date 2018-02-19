CAS відкрив справу стосовно призера Олімпіади з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) відкрив справу стосовно російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який став бронзовим призером Олімпіади-2018, за порушення антидопінгових правил. Про це йдеться в прес-релізі суду, передає УНН.
“Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані підтверджує, що було зареєстровано нову справу”, — йдеться у повідомленні.
У відповідь на прохання Міжнародного олімпійського комітету CAS відкрив справу стосовно російського спорстмена Олександра Крушельницького.
Поки що дата слухання не визначена, додаткової інформації не надано.
Як повідомляв УНН, у пробі російського спортсмена Олександра Крушельницького, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, були виявлені сліди мельдонію.