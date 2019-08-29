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Бюджетоутворювальні підприємства Косюка вивели Степанецьку ОТГ у лідери економічного благополуччя Черкаської області

Бюджетоутворювальні підприємства Косюка вивели Степанецьку ОТГ у лідери економічного благополуччя Черкаської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Підприємства Групи МХП відомого українського бізнесмена Юрія Косюка допомогли перетворити Степанецьку об'єднану територіальну громаду Канівського району на лідера рейтингу економічного благополуччя Черкаської області. Ще нещодавно район належав до категорії депресивних і посідав останнє місце в обласному рейтингу економічного благополуччя, відзначають місцеві ЗМІ, передає УНН.

"Сімнадцять сіл Канівського району, які об'єднує Степанецька ОТГ, продемонстрували найвищий у Черкаській області рівень доходів на одного жителя. Децентралізація місцевих фінансів, яка дозволяє залишати фінансовий ресурс від податків і зборів підприємств на місцях, дозволила цій об'єднаній територіальній громаді у вісім разів збільшити загальний бюджет - з 9,5 млн грн до 76 млн грн без урахування державних субвенцій.

Основні бюджетоутворювальні підприємства на території Степанецької ОТГ - дві компанії агрохолдингу Юрія Косюка МХП - ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ПрАТ "НВФ "Урожай", які уклали угоди про партнерство з місцевою громадою".

"Від птахофабрики надходить близько 73% від усього обсягу власних надходжень об'єднаної територіальної громади, а якщо врахувати надходження від "НВФ "Урожай" - вклад МХП в бюджет ОТГ більше 80%. Кошти спрямовуються на розвиток інфраструктури всіх без винятку населених пунктів об'єднаної громади. Крім цього, птахофабрика щорічно виділяє на підтримку комунальних підприємств громади 850 тис. грн. Участь і перемоги в конкурсах грантів від Благодійного фонду холдингу МХП "Урожай - громаді" дозволяють реалізувати цікаві і корисні проекти з розвитку суспільної інфраструктури селищ, загальний бюджет яких щорічно досягає 500 тис. грн", - розповів голова Степанецької ОТГ Олександр Яременко.

Завдяки децентралізації державних фінансів більше половини сплачених підприємствами МХП податків, які за підсумками 2018 року перевищили 3,1 млрд грн, залишилися в розпорядженні регіонів і громад, де присутні понад 30 підприємств холдингу Юрія Косюка.

"Колись Канівщина була на останньому місці в обласному рейтингу: найнижчий дохід на душу населення, найнижчі зарплати, найвище безробіття - депресивний район. Прийшов МХП, і тепер Канів - другий після Черкас: гідні зарплати, низьке безробіття, і ми бачимо тут перспективи подальшого зростання, - поділився своїми спостереженнями з колективом МХП Юрій Косюк, засновник і голова правління холдингу. - Жителі в регіонах присутності МХП стають більш заможними, отримують якісні соціальні програми і поліпшену інфраструктуру, це дає імпульс розвитку місцевого малого бізнесу, місцевих підприємств і бізнесменів, які стають локальними партнерами МХП, у громад з'являються ініціативи, які неможливо було б реалізувати без наших підприємств, без наших податків, які залишаються на місцях".

Олександр Яременко розповів, що підприємства-партнери "Миронівська птахофабрика" та "НПФ "Урожай" Групи МХП допомагають громадам у всіх сферах життя: поточний ремонт доріг комунальної власності, обладнання ігрових майданчиків, створення нових зупинок громадського транспорту, прибирання і вивезення сміття, ремонт шкіл і дитячих садочків, а також розвиток інфраструктури загального користування - освітлення та облаштування населених пунктів, водопостачання. Головне ж, за словами голови Степанецької ОТГ, керівники підприємств МХП не чекають, поки до них звернеться громада, а самостійно ініціюють реалізацію проектів в рамках співпраці.

У першому півріччі 2019 року агрохолдинг відомого українського бізнесмена Юрія Косюка направив на підтримку і розвиток громад в 14 регіонах, де розташовані понад 30 його підприємств, понад 62 млн грн. У 2018 році суми інвестицій МХП в розвиток громад присутності підприємств холдингу перевищили 200 млн грн.

"Взаємодія з МХП відбувається постійно, спілкування між колективом школи і керівництвом підприємств вельми продуктивне - до наших потреб прислухаються, ставляться з увагою і розумінням. Ми побудували внутрішні туалети, закупили комп'ютерну техніку, спортивний інвентар, реалізували низку проектів", - розповів про результати співпраці з МХП Станіслав Яременко, директорСтепанецького ліцею.

Завдяки посиленню фінансової бази місцевого самоврядування Степанецька ОТГ змогло створити власне комунальне підприємство "Благоустрій" для реалізації інфраструктурних проектів на території громади та підтримки інфраструктури селищ в належному стані. Серед основних функцій комунального підприємства - безкоштовне для місцевих жителів вивезення твердих побутових відходів, ліквідація стихійних звалищ, благоустрій населених пунктів громади, реставрація братських могил, установка дитячих майданчиків, обслуговування вуличного освітлення, взимку - розчищення вулиць від снігу тощо. Керівник підприємства Ольга Козак зазначила, що неоціненну допомогу проектам комунальників надає "Миронівська птахофабрика".

"Протягом останніх двох років КП "Благоустрій" отримує по 400 тис. грн від птахофабрики на здійснення своєї діяльності. Цю допомогу ми використовуємо на потреби жителів громад. Впроваджуємо енергозберігаючі та екологічні проекти: наприклад, замінили в вуличних ліхтарях натрієві лампи на діодні, для збору сміття в 17 селах, що входять до складу ОТГ, закупили і встановили 100 сміттєвих баків. Безперечно, співпраця з птахофабрикою МХП несе велику користь громаді. Наші села стають більш цивілізованими і комфортними для життя", - розповіла Ольга Козак про внесок МХП в розвиток громади.

Велике значення проекти корпоративної соціальної відповідальності холдингу Косюка надають підтримку спорту. У 2018 році МХП направив 650 тис. грн на розвиток місцевої футбольної команди "Росава". Станіслав Яременко, який поєднує директорство в ліцеї з роботою головним тренером, тепер пишається, що завдяки підтримці з боку холдингу Юрія Косюка, футбольний клуб "Росава" в минулому році зайняв п'яте місце в чемпіонаті Черкаської області.

"Це дуже хороший результат, якого б ми не змогли досягти без підтримки "Миронівської птахофабрики". У той же час, за допомогою нашого партнера ми запустили чемпіонат об'єднаної територіальної громади з футболу, в якому зараз грають 5 команд", - розповів Яременко.

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