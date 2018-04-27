Бюджетний iPhone позбавлять важливої функції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Аналітик Мін-Чі Куо з компанії KGI Securities заявив про те, що майбутній бюджетний iPhone позбудеться важливої функції через деякі новиі компоненти. Зокрема, йдеться про технології 3D-Touch. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вgr.
За словами фахівця, в бюджетному смартфоні буде реалізована технологія Cover Glass Sensor, яка передбачає розміщення сенсора в самому склі.
При цьому новий тип скла повинен забезпечити більшу міцність і легкість iPhone.
Також, за словами експерта, гаджет отримає "плівковий" сенсор, що збільшує вартість дисплея на 15%. Через це функціонал 3D-Touch в LED-iPhone буде відключений повністю, щоб зробити гаджет дешевшим.
Як повідомляв УНН, дизайнери американської корпорації продемонстрували макет майбутнього смартфона Apple, який буде оснащений трьома камерами.