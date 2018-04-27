Бюджетный iPhone лишат важной функции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Аналитик Мин-Чи Куо из компании KGI Securities заявил о том, что будущий бюджетный iPhone лишится важной функции из-за некоторых новых компонентов. В частности, речь идет о технологии 3D-Touch. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вgr.
По словам специалиста, в бюджетном смартфоне будет реализована технология Cover Glass Sensor, которая предусматривает размещение сенсора в самом стекле.
При этом новый тип стекла должен обеспечить большую прочность и легкость iPhone.
Также, по словам эксперта, гаджет получит "пленочный" сенсор, что увеличивает стоимость дисплея на 15%. Поэтому функционал 3D-Touch в LED-iPhone будет отключен полностью, чтобы сделать гаджет дешевле.
Как сообщал УНН, дизайнеры американской корпорации продемонстрировали макет будущего смартфона Apple, который будет оснащен тремя камерами.