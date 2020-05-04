Бюджет у квітні недоотримав 11,6% доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня УНН. Доходи Державного бюджету України за квітень 2020 року становили 103,950 млрд грн, що на 13,643 млрд грн, або на 11,6% менше від планового показника на цей місяць. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.
Водночас у квітні 2020 року доходи Державного бюджету були нижчі проти показника аналогічного місяця минулого року на 7,990 млрд грн, або на 7,1%.
За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у січні-квітні поточного року сягнули 314,984 млрд грн, що на 41,393 млрд грн, або на 11,6% нижче від планового показника на цей період.
У січні-квітні цього року доходи Держбюджету зменшилися на 7,580 млрд грн, або на 2,3% проти аналогічного періоду 2019 року.
Нагадаємо, Рахункова палата оцінила втрати бюджету через недоліки прогнозу курсу гривні.