Буславець розповіла про "чисті" проекти у секторі енергетики

Вона уточнила, що Україна, як і весь прогресивний світ, намагається зробити свою економіку нейтрально чистою.

"У цьому напрямку особливу пріоритетність має енергоефективність, розбудова низьковуглецевої чистої енергії. Сьогодні весь світ переживає пандемію, ми проживаємо нетривіальний рік - у певних обмеженнях і нових викликах. І це нам дає певні можливості поглянути на світ під іншим кутом, й використати цей час, щоб переформатуватися і започаткувати розвиток напрямків, які дозволять пожвавити економіку, зробити нашу енергетику і світ в цілому чистими", - заявила вона.

Україна реалізує політику "чистої" енергетики, спираючись на низку міжнародних договорів, каже Буславець. Розбудовувати енергоефективність Міненерго допомагає Держенергоефективності.

Так, Міненерго спільно з Держенергоефективності завершує роботу над ключовим законопроектом про енергоефективність, розповіла Буславець.

"Ми працюємо над концепцією нової цільової програми на 5 років, яка б забезпечила енергомодернізацію теплими кредитами. Ми розширюємо напрямки можливості використання індивідуальних забудівель і отримання кредитів не тільки на утеплення, а ще й для можливості встановлювати акумуляторні батареї, зарядні пристрої для електромобілів", - уточнила вона.

Крім того, міністерство розробило низку пропозицій щодо розвитку ринку ЕСКО (бізнес-інвестування у термомодернізацію і отримання прибутку за рахунок економії на комунальних платежах - ред.).

"На сьогодні місцевими і центральними органами влади ухвалено більше 500 ЕСКО-договорів на загальну суму більше 1 млрд 200 млн грн", - поінформувала Буславець.

А ще Міненерго ініціювало створення Фонду декарбонізації.

"Це так званий механізм залучення внесків під сплати податку на СО2 для можливості цільового використання цих коштів, для енергомодернізації, для певних заходів, які дозволять зробити більш чистими технології виробництва. І мати можливість відслідковувати ефективність використання цих коштів. Додам, що я рада, що ця ініціатива була підтримана нардепами", - заявила Буславець.

Вона додала, що Міненерго також розробило ряд законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток прозорого конкурентного ринку твердих біопалив.

"Зокрема, мова про законопроект щодо стимулювання вирощування енергетичних рослин, а також законопроект щодо звільнення біопалива від податку на викиди СО2", - резюмувала Буславець.