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Буславец рассказала о "чистых" проектах в секторе энергетики

Буславец рассказала о "чистых" проектах в секторе энергетики

Киев  •  УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Минэнерго предприняло ряд важных шагов для развития "чистой" энергетики и энергоэффективности. Об этом в ходе Всеукраинского онлайн-форума "Энергонезависимые регионы Украины" рассказала первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

Она уточнила, что Украина, как и весь прогрессивный мир пытается сделать свою экономику нейтрально чистой.

"В этом направлении особую приоритетность имеет энергоэффективность, развитие низкоуглеродистой чистой энергии. Сегодня весь мир переживает пандемию, мы проживаем нетривиальный год - в определенных ограничениях и новых вызовах. И это нам дает определенные возможности взглянуть на мир под другим углом, и использовать это время, чтобы переформатироваться и начать развитие направлений, которые позволят оживить экономику, сделать нашу энергетику и мир в целом чистыми", - заявила она.

Украина реализует политику "чистой" энергетики, опираясь на ряд международных договоров, говорит Буславец. Развивать энергоэффективность Минэнерго помогает Госэнергоэффективности.

Так, Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности завершает работу над ключевым законопроектом об энергоэффективности, рассказала Буславец.

"Мы работаем над концепцией новой целевой программы на 5 лет, которая бы обеспечила энергомодернизацию теплыми кредитами. Мы расширяем направления возможности использования индивидуальных застроек и получения кредитов не только на утепление, но и для возможности устанавливать аккумуляторные батареи, зарядные устройства для электромобилей", - уточнила она.

Кроме того, министерство разработало ряд предложений по развитию рынка ЭСКО (бизнес-инвестирование в термомодернизацию и получение прибыли за счет экономии на коммунальных платежах - ред.).

"На сегодняшний день местными и центральными органами власти было принято более 500 ЭСКО-договоров на общую сумму более 1 млрд 200 млн грн", - сообщила Буславец.

А еще Минэнерго инициировало создание Фонда декарбонизации.

"Это так называемый механизм привлечения вкладов под уплату налога на СО2 для возможности целевого использования этих средств, для энергомодернизации, для определенных мероприятий, которые позволят сделать более чистыми технологии производства. И иметь возможность отслеживать эффективность использования этих средств. Добавлю, что я рада, что эта инициатива была поддержана нардепами", - заявила Буславец.

Она добавила, что Минэнерго также разработало ряд законодательных инициатив, направленных на развитие прозрачного конкурентного рынка твердых биотоплив.

"В частности, речь о законопроекте по стимулированию выращивания энергетических растений, а также законопроект об освобождении биотоплива от налога на выбросы СО2", - резюмировала Буславец.

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