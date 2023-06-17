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Були малопомітні та малорозмірні БПЛА: Ігнат про тривогу на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Тривогу на Київщині оголосили через малопомітні та малорозмірні БПЛА. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Були малопомітні та малорозмірні БПЛА: Ігнат про тривогу на Київщині

Деталі

Речник Повітряних сил наголосив, що противник намагається постійно залітати вглиб України дронами, які можуть проводити повітряну розвідку.

"Тому області, де працює наша винищувальна авіація і ППО, будуть червоними, навіть коли літають звичайні російські безпілотники. Тому що по них треба відпрацьовувати реальними засобами, і уламки можуть падати", - резюмува Ігнат.

Раніше

Як повідомляв УНН, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах, на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

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