Были малозаметные и малоразмерные БПЛА: Игнат о тревоге на Киевщине

Детали

Представитель Воздушных сил отметил, что противник пытается постоянно залетать вглубь Украины дронами, которые могут проводить воздушную разведку.

"Поэтому области, где работает наша истребительная авиация и ПВО, будут красными, даже когда летают обычные российские беспилотники. Потому что по ним надо отрабатывать реальными средствами, и обломки могут падать", - резюмировал Игнат.

Ранее

Как сообщал УНН, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, на Севере зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.