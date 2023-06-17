Были малозаметные и малоразмерные БПЛА: Игнат о тревоге на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Тревогу на Киевщине объявили из-за малозаметных и малоразмерных БПЛА. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
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Представитель Воздушных сил отметил, что противник пытается постоянно залетать вглубь Украины дронами, которые могут проводить воздушную разведку.
"Поэтому области, где работает наша истребительная авиация и ПВО, будут красными, даже когда летают обычные российские беспилотники. Потому что по ним надо отрабатывать реальными средствами, и обломки могут падать", - резюмировал Игнат.
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Как сообщал УНН, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, на Севере зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.