Будівництво тимчасових КПВВ на адмінмежі з Кримом обійдеться у 106 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Міністерство інфраструктури приступає до спорудження тимчасових пунктів пропуску для автомобільного сполучення “Чонгар” та “Каланчак”. На будівництво КПВВ передбачено 105,9 млн грн, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
“Міністерство інфраструктури приступає до будівництва тимчасових пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на/з тимчасово окуповану територію АР Крим для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними КПВВ “Чонгар” та “Каланчак”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 4 липня 2018 року на засіданні КМУ було ухвалено постанову, якою передбачається виділення Мінінфраструктури 105,9 млн грн для будівництва тимчасових КПВВ та зон сервісного обслуговування перед ними.
Заступник міністра Юрій Лавренюк зауважив, що всі роботи по спорудженню тимчасових споруд на КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” мають завершитись у листопаді цього року.
Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що російські прикордонники ліквідували блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом.