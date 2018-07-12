Строительство временных КПВВ на админгранице с Крымом обойдется в 106 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Министерство инфраструктуры приступает к строительству временных пунктов пропуска для автомобильного сообщения “Чонгар” и “Каланчак”. На строительство КПВВ предусмотрено 105,9 млн грн, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.
“Министерство инфраструктуры приступает к строительству временных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на/с временно оккупированную территорию АР Крым для автомобильного сообщения и зон сервисного обслуживания перед ними КПВВ “Чонгар” и “Каланчак”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 июля 2018 года на заседании КМУ было принято постановление, которым предусматривается выделение Мининфраструктуры 105,9 млн грн для строительства временных КПВВ и зон сервисного обслуживания перед ними.
Заместитель министра Юрий Лавренюк отметил, что все работы по сооружению временных сооружений на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” должны завершиться в ноябре этого года.
Напомним, в феврале сообщалось, что российские пограничники ликвидировали блокпосты на административной границе материковой Украины с аннексированым Крымом.