"Будівельник" завдав другої поразки "Черкаським Мавпам" у півфіналі ЧУ

Із початку матчу гості ринулися в бій, про що свідчили швидкі два бали від Чумакова. Надалі команди обмінялися втратами, але продовжили грати доволі рівно. В другому періоді колективи продовжили демонструвати швидкий баскетбол, особливо це було помітно у гостей, які раз по раз намагалися набрати бали у швидких відривах, та проходах під кільце від захисників.

До середини чверті гра була практично рівною, проте надалі ініціативу до своїх рук перехопили гості міста Києва. Кольченко, Івшин та Чумаков провели чудовий відрізок, завдяки якому вище згаданому тріо вдалося не тільки зрівняти рахунок, але й вивести свій клуб у лідери з відривом в 4 бали після першої половини матчу (35:39).

На старті третьої десятихвилинки команди обмінялися точними атаками, а після двох точних спроб на останніх секундах володіння від Дугата та Отверченка перевага “Будівельника” склала 4 бали.

В останньому відтинку матчу команда з Черкас відразу ж зрівняла рахунок, після чого в гру вступили снайпери обох команд: Філдс та Кобець обмінялися влучними дальніми кидками. Надалі вся чверть проходила приблизно за рівних цифр на табло, і як результат переможець визначився лише на останній секунді матчу, коли Олександр Кобець не влучив дальній кидок під акомпанемент сирени, яка зафіксувала другу перемогу киян у серії — 72:70.

Зазначається, що кращим в складах обох команд цього вечора був американець Генрі Дугат. За 31 хвилину на паркеті захисник “Будівельника” набрав 20 очок, виконав 7 підбирань, 3 перехоплення та віддав 6 результативних передач при двох втратах та 4-х фолах. Кращим у черкасців виявився Кобець — 17 пунктів + 5 підбирань.

Зауважимо, що надалі серія переїздить до Черкас, де буде проведений поєдинок 18-го квітня та у випадку виграшу “Мавп”, ще й 20-го числа.