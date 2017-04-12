"Строитель" нанес второе поражение "Черкасским Обезьянам" в полуфинале ЧУ

С начала матча гости ринулись в бой, о чем свидетельствовали быстрые два балла от Чумакова. В дальнейшем команды обменялись потерями, но продолжили играть довольно ровно. Во втором периоде коллективы продолжили демонстрировать быстрый баскетбол, особенно это было заметно у гостей, которые раз за разом пытались набрать очки в быстром отрыве, и проходах под кольцо от защитников.

К середине четверти игра была практически равной, однако в дальнейшем инициативу в свои руки перехватили гости города Киева. Кольченко, Ившин и Чумаков провели замечательный отрезок, благодаря которому выше упомянутом трио удалось не только сравнять счет, но и вывести свой клуб в лидеры с отрывом в 4 балла после первой половины матча (35:39).

На старте третьей десятиминутки команды обменялись точными атаками, а после двух точных попыток на последних секундах владения от Дугата и Отверченко преимущество "Будивельника" составила 4 балла.

В последнем отрезке матча команда из Черкасс сразу же сравняла счет, после чего в игру вступили снайперы обеих команд: Филдс и Кобец обменялись точными дальними бросками. В дальнейшем вся четверть проходила примерно на равных цифр на табло, и как результат победитель определился лишь на последней секунде матча, когда Александр Кобец не попал дальний бросок под аккомпанемент сирены, которая зафиксировала вторую победу киевлян в серии - 72:70.

Отмечается, что лучшим в составах обеих команд в этот вечер был американец Генри Дугат. За 31 минуту на паркете защитник "Будивельника" набрал 20 очков, выполнил 7 подборов, 3 перехвата и отдал 6 результативных передач при двух потерях и 4-х фолах. Лучшим в жителей города оказался Кобец - 17 пунктов + 5 подборов.

Заметим, что в дальнейшем серия переезжает в Черкассы, где будет проведен поединок 18-го апреля и в случае выигрыша "Обезьян", еще и 20-го числа.