“Брюгге” викупив права на захисника збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Оборонець “Брюгге” та збірної України Едуард Соболь підписав повноцінний контракт із бельгійським клубом, повідомляє УНН з посиланням на сайт бельгійців, а також портал “Transfermarkt”.
Деталі
Соболь з літа 2019 року виступав в бельгійській команді на правах оренди, а минулого літа замість викупу “Брюгге” продовжив орендну угоду, в якому залишалася опція викупу контракту. Цією можливістю клуб з Брюгге і скористався.
Стосовно трансферної вартості переходу Соболя, то портал “Transfermarkt” зазначив, що “Брюгге” виплатив “Шахтареві” 3,5 млн. євро.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні у всіх турнірах за “Брюгге” Соболь провів 28 матчів, в яких забив один м’яч і віддав п’ять результативних передач.
Доповнення
Загалом за “Брюгге” Соболь зіграв 65 матчі і віддав 9 результативних передач, а за основну команду “Шахтаря” взяв участь тільки у 16 баталіях.