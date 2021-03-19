“Брюгге” викупив права на захисника збірної України

Деталі

Соболь з літа 2019 року виступав в бельгійській команді на правах оренди, а минулого літа замість викупу “Брюгге” продовжив орендну угоду, в якому залишалася опція викупу контракту. Цією можливістю клуб з Брюгге і скористався.

Стосовно трансферної вартості переходу Соболя, то портал “Transfermarkt” зазначив, що “Брюгге” виплатив “Шахтареві” 3,5 млн. євро.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні у всіх турнірах за “Брюгге” Соболь провів 28 матчів, в яких забив один м’яч і віддав п’ять результативних передач.

Доповнення

Загалом за “Брюгге” Соболь зіграв 65 матчі і віддав 9 результативних передач, а за основну команду “Шахтаря” взяв участь тільки у 16 баталіях.