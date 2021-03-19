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"Брюгге" выкупил права на защитника сборной Украины

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Защитник “Брюгге” и сборной Украины Эдуард Соболь подписал полноценный контракт с бельгийским клубом, сообщает УНН со ссылкой на сайт бельгийцев, а также портал “Transfermarkt”.

Детали

Соболь с лета 2019 выступал в бельгийской команде на правах аренды, а прошлым летом вместо выкупа “Брюгге” продолжил арендное соглашение, в котором оставалась опция выкупа контракта. Этой возможностью клуб из Брюгге и воспользовался.

Относительно трансферной стоимости перехода Соболя, то портал “Transfermarkt” отметил, что “Брюгге” выплатил “Шахтеру” 3,5 млн евро.

Заметим, что в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Брюгге” Соболь провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Дополнение

Всего за “Брюгге” Соболь сыграл 65 матча и отдал 9 результативных передач, а за основную команду “Шахтера” принял участие только в 16 баталиях.

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