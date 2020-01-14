Бронзовий призер УПЛ підсилився трьома гравцями

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КИЇВ. 14 січня. УНН. ФК "Олександрія" продовжив зимову комплектацію команди та оголосив про підписання трьох футболістів. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.

Півзахисник Артем Гордієнко прийшов із молдовського “Шеріфа”. Більшу частину футбольної кар’єри Гордієнко провів у складі луганської “Зорі” (2008-2019 роки), за яку зіграв 98 матчів та забив 10 м’ячів. За “Олександрію” виступатиме під номером 3.

Захисник Роман Вантух першу частину нинішнього чемпіонату на правах оренди провів у донецькому “Олімпіку”, зіграв 22 матчі та забив 2 м’ячі. В “Олександрії” буде виступати на правах оренди до кінця сезону. Права на футболіста належать київському “Динамо”. За “Олександрію” виступатиме під номером 47.

Півзахисник Богдан Мишенко до цього виступав за білоруський “Топедо-БелАЗ”. За команду з Жодіно Богдан зіграв 54 матчі та забив у ворота суперників 12 м’ячів. За “Олександрію” виступатиме під номером 77.

Додамо, що наразі “Олександрія”, яка минулого сезону завоювала третє місце ЧУ, наразі йде 5-ю в УПЛ.

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