Бронзовий призер УПЛ підсилився трьома гравцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. ФК "Олександрія" продовжив зимову комплектацію команди та оголосив про підписання трьох футболістів. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Півзахисник Артем Гордієнко прийшов із молдовського “Шеріфа”. Більшу частину футбольної кар’єри Гордієнко провів у складі луганської “Зорі” (2008-2019 роки), за яку зіграв 98 матчів та забив 10 м’ячів. За “Олександрію” виступатиме під номером 3.
Захисник Роман Вантух першу частину нинішнього чемпіонату на правах оренди провів у донецькому “Олімпіку”, зіграв 22 матчі та забив 2 м’ячі. В “Олександрії” буде виступати на правах оренди до кінця сезону. Права на футболіста належать київському “Динамо”. За “Олександрію” виступатиме під номером 47.
Півзахисник Богдан Мишенко до цього виступав за білоруський “Топедо-БелАЗ”. За команду з Жодіно Богдан зіграв 54 матчі та забив у ворота суперників 12 м’ячів. За “Олександрію” виступатиме під номером 77.
Додамо, що наразі “Олександрія”, яка минулого сезону завоювала третє місце ЧУ, наразі йде 5-ю в УПЛ.