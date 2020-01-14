Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109673 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112039 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110547 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121961 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103230 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106880 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107244 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130546 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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КИЕВ. 14 января. УНН. ФК “Александрия” продолжил зимнюю комплектацию команды и объявил о подписании трех футболистов. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Полузащитник Артем Гордиенко пришел из молдавского “Шерифа”. Большую часть футбольной карьеры Гордиенко провел в составе луганской “Зари” (2008-2019 годы), за которую сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За “Александрию” будет выступать под номером 3.

Защитник Роман Вантух первую часть нынешнего чемпионата на правах аренды провел в донецком “Олимпик”, сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В “Александрии” будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому “Динамо”. За “Александрию” будет выступать под номером 47.

Полузащитник Богдан Мишенко до этого выступал за белорусский “Топедо-БелАЗ”. За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За “Александрию” будет выступать под номером 77.

Добавим, что сейчас “Александрия”, которая в прошлом сезоне завоевала третье место ЧУ, сейчас идет 5-й в УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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