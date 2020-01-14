Бронзовый призер УПЛ усилился тремя игроками
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. ФК “Александрия” продолжил зимнюю комплектацию команды и объявил о подписании трех футболистов. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Полузащитник Артем Гордиенко пришел из молдавского “Шерифа”. Большую часть футбольной карьеры Гордиенко провел в составе луганской “Зари” (2008-2019 годы), за которую сыграл 98 матчей и забил 10 мячей. За “Александрию” будет выступать под номером 3.
Защитник Роман Вантух первую часть нынешнего чемпионата на правах аренды провел в донецком “Олимпик”, сыграл 22 матча и забил 2 мяча. В “Александрии” будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому “Динамо”. За “Александрию” будет выступать под номером 47.
Полузащитник Богдан Мишенко до этого выступал за белорусский “Топедо-БелАЗ”. За команду из Жодино Богдан сыграл 54 матча и забил в ворота соперников 12 мячей. За “Александрию” будет выступать под номером 77.
Добавим, что сейчас “Александрия”, которая в прошлом сезоне завоевала третье место ЧУ, сейчас идет 5-й в УПЛ.