Брітні Спірс вийшла заміж: на церемонії з’явився колишній чоловік

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Весілля пройшло в колі близьких, а білий намет встановили у дворі вілли поп-співачки в Каліфорнії. Для події Спірс одягнула сукню Versace, а до вівтаря йшла під пісню Елвіса Преслі Can’t Help Falling in Love.

Проте, на церемонії з’явився колишній чоловік Брітні, який заліз через паркан і хотів зірвати весілля та заявляв, що Спірс — його єдина дружина. Чоловіка затримала служба безпеки, а пізніше його звинуватили у “вторгненні, вандалізмі та нанесенні тілесних ушкоджень”.

Нагадаємо

У вересні американська співачка Брітні Спірс повідомила про заручини зі своїм хлопцем — 27-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.