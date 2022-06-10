Брітні Спірс вийшла заміж: на церемонії з’явився колишній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У четвер, 9 червня, Брітні Спірс вийшла заміж за фітнес-тренера Сема Асгарі. Проте церемонія не пройшла без курйозу, її хотів зірвати колишній чоловік Брітні Джейсон Александер. Про це повідомляє видання Daily Mail, передає УНН.
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Весілля пройшло в колі близьких, а білий намет встановили у дворі вілли поп-співачки в Каліфорнії. Для події Спірс одягнула сукню Versace, а до вівтаря йшла під пісню Елвіса Преслі Can’t Help Falling in Love.
Проте, на церемонії з’явився колишній чоловік Брітні, який заліз через паркан і хотів зірвати весілля та заявляв, що Спірс — його єдина дружина. Чоловіка затримала служба безпеки, а пізніше його звинуватили у “вторгненні, вандалізмі та нанесенні тілесних ушкоджень”.
Нагадаємо
У вересні американська співачка Брітні Спірс повідомила про заручини зі своїм хлопцем — 27-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.