Британські медсестри влаштували безпрецедентний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Британські медсестри в четвер влаштували безпрецедентний одноденний страйк як «останній засіб» у боротьбі за кращу заробітну плату та умови праці. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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До 100 000 членів Королівського коледжу медсестер (RCN) в Англії, Уельсі та Північній Ірландії припинили роботу з 08:00 до 20:00 після відхилення пропозиції уряду про заробітну плату. Страйк є першим за 106-річну історію Королівського коледжу медсестер.
Страйк RCN є частиною зростаючої хвилі зупинок працівників державного та приватного секторів.
Лідери профспілок та медичні працівники також заявили, що медсестри перевантажені роботою через брак персоналу. Профспілки медичних працівників кажуть, що їхні члени пропускають прийоми їжі, намагаючись нагодувати та одягнути свої сім'ї та масово залишають NHS.
RCN хоче, щоб заробітна плата була значно вищою за інфляцію, яка зросла до 41-річного максимуму в 11,1 відсотка в жовтні, трохи впавши до 10,7 відсотка минулого місяця.
Уряд стверджує, що вимоги неприпустимі, а міністр охорони здоров'я Стів Барклай назвав страйки «глибоко сумними».
Головний лідер опозиційної Лейбористської партії Кейр Стармер назвав страйк «ганебним знаком» для правлячого консервативного уряду.