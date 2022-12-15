Британские медсестры устроили беспрецедентную забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Британские медсестры в четверг устроили беспрецедентную однодневную забастовку как «последнее средство» в борьбе за лучшую заработную плату и условия труда. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
До 100 000 членов Королевского колледжа медсестер (RCN) в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии прекратили работу с 08:00 до 20:00 после отклонения предложения правительства о заработной плате. Забастовка является первой за 106-летнюю историю Королевского колледжа медсестер.
Забастовка RCN является частью растущей волны остановок работников государственного и частного секторов.
Лидеры профсоюзов и медицинские работники также заявили, что медсестры перегружены работой из-за нехватки персонала. Профсоюзы медицинских работников говорят, что их члены пропускают обеды, пытаясь накормить и одеть свои семьи и массово покидают NHS.
RCN хочет, чтобы заработная плата была значительно выше инфляции, которая выросла до 41-летнего максимума в 11,1 процента в октябре, немного упав до 10,7 процента в прошлом месяце.
Правительство утверждает, что требования недопустимы, а министр здравоохранения Стив Барклай назвал забастовки «глубоко печальными».
Главный лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер назвал забастовку «позорным знаком» для правящего консервативного правительства.