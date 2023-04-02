Британські фермери привезли 22 пікапи на Львівщину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Фермери з Великої Британії привезли 22 пікапи на Львівщину, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
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"Машини передали воїнам 24 ОМБр імені короля Данила. Це вже друга партія автомобілів, які отримали наші оборонці від британських та шотландських аграріїв у межах акції "Пікапи для миру". У їхніх планах забезпечити 24 ОМБр імені короля Данила сотнею автомобілів", - зазначив Козицький.
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Також голова Львівської ОВА повідомив, що "окрім авто, привезли генератори та гуманітарну допомогу для ВПО та жителів прифронтових територій.
"Автівки передали за підтримки Львівської обласної військової адміністрації, Львівської та Яворівської районних військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.