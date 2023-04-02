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Британські фермери привезли 22 пікапи на Львівщину

Британські фермери привезли 22 пікапи на Львівщину

Київ • УНН

 • 496584 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Фермери з Великої Британії привезли 22 пікапи на Львівщину, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Цитата

"Машини передали воїнам 24 ОМБр імені короля Данила. Це вже друга партія автомобілів, які отримали наші оборонці від британських та шотландських аграріїв у межах акції "Пікапи для миру". У їхніх планах забезпечити 24 ОМБр імені короля Данила сотнею автомобілів", - зазначив Козицький.

Доповнення

Також голова Львівської ОВА повідомив, що "окрім авто, привезли генератори та гуманітарну допомогу для ВПО та жителів прифронтових територій.

"Автівки передали за підтримки Львівської обласної військової адміністрації, Львівської та Яворівської районних військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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