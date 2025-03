Британія скликає Радбез ООН після звіту ОЗХЗ щодо отруєння Скрипаля

“Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з доповіддю Організації із заборони хімічної зброї щодо інциденту у Солсбері. Ми очікуємо, що засідання відбудеться наступного тижня”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

