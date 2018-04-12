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Британія скликає Радбез ООН після звіту ОЗХЗ щодо отруєння Скрипаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації із заборони хімічної зброї щодо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері. Про це повідомляє постійне представництво Британії при ООН у Twitter, передає УНН.

“Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з доповіддю Організації із заборони хімічної зброї щодо інциденту у Солсбері. Ми очікуємо, що засідання відбудеться наступного тижня”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl

— UK at the UN (@UKUN_NewYork) 12 апреля 2018 г.

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