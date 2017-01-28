Британія і Туреччина розширять торгові зв'язки - Т.Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Велика Британія збільшить торговельні взаємини із Туреччиною. Про це Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН із посиланням на ВВС.
Прем'єр-міністр зазначила, що Туреччина є одним із "найстаріших друзів" Британії, але на основі цих взаємин можна ще багато чого побудувати.
Як пише вилання Р.Ердоган заявив, що Туреччина має мету підвищити обіг торгівлі з Британією до 20 млрд дол. на рік.
Крім того, за даними ЗМІ, Т.Мей і Р.Ердоган обговорили також питання Кіпру, Сирії, а також авіаційної безпеки.
Прем'єр-міністр сказала, що вони дійшли згоди щодо спільної робочої групи, яка підготує ґрунт для торгових взаємин між країнами після "брекзиту".
Під час спілкування з пресою, Т.Мей сказала: "Ви згадали, пане президенте, про можливості для розширення торгівлі між нашими двома країнами, і ми обговорювали це".
Видання також відзначає, що Т.Мей описала переговори як "дуже плідні".
У повідомленні також зазначено, що Т.Мей приїхала до Анкари зі США, де вона зустрілася із президентом США Дональдом Трампом.
Міністр із питань "брекзиту" Девід Девіс передбачає "раунд світових торговельних угод", на обговорення яких витратять від 12 до 24 місяців. Вони вступлять у силу, коли Британія залишить ЄС.
Уряд Британії планує почати офіційний дворічний процес виходу із ЄС, із виконання 50-ї статті Лісабонського договору до кінця березня.