Великобритания и Турция расширят торговые связи - Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Великобритания увеличит торговые отношения с Турцией. Об этом Премьер-министр Тереза Мэй заявила после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Премьер-министр отметила, что Турция является одним из "старейших друзей" Британии, но на основе этих взаимоотношений можно еще много чего построить.
Как пишет издание, Р.Эрдоган заявил, что Турция имеет цель повысить оборот торговли с Британией до 20 млрд долл. в год.
Кроме того, по данным СМИ, Т.Мэй и Р.Эрдоган обсудили также вопросы Кипра, Сирии, а также авиационной безопасности.
Премьер-министр сказала, что они договорились о совместной рабочей группы, которая подготовит почву для торговых отношений между странами после "брекзита".
Во время общения с прессой, Т.Мэй сказала: "Вы упомянули, господин президент, о возможности для расширения торговли между нашими двумя странами, и мы обсуждали это".
Издание также отмечает, что Т.Мэй описала переговоры как "очень плодотворные".
В сообщении также отмечается, что Т.Мэй приехала в Анкару из США, где она встретилась с президентом США Дональдом Трампом.
Министр по вопросам "брекзита" Дэвид Дэвис предусматривает "раунд мировых торговых соглашений", на обсуждение которых потратят от 12 до 24 месяцев. Они вступят в силу, когда Британия покинет ЕС.
Правительство Великобритании планирует начать официальный двухлетний процесс выхода из ЕС, по выполнению 50-й статьи Лиссабонского договора до конца марта.