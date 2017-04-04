Бригади вийшли на роботи з відновлeння eлeктропостачання Авдіївки - МінТОТ

"Станом на 12:00 ремонтні бригади виконують роботи з відновлeння eлeктропостачання міста Авдіївка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.