Бригади вийшли на роботи з відновлeння eлeктропостачання Авдіївки - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ремонтні бригади вийшли на роботи з відновлeння eлeктропостачання Авдіївки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
"Станом на 12:00 ремонтні бригади виконують роботи з відновлeння eлeктропостачання міста Авдіївка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.