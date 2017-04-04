Бригады вышли на работы по возобновлению электроснабжения Авдеевки - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ремонтные бригады вышли на работы по возобновлению электроснабжения Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 ремонтные бригады выполняют работы по возобновлению электроснабжения города Авдеевка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.