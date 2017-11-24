Brent торгується на рівні 63,44 дол. за барель

За даними видання станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,17%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,46 долара за барель, додавши 0,76%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,16 дол. за барель.