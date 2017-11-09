Brent торгується на рівні 63,44 дол. за барель

За даними видання станом на 8:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,78 долара за барель, втративши 0,05%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,41 дол. за барель.