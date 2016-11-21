Брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги намагався ввезти підприємець на Рівненщину
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Рівненські митники конфіскували велику партію брендових речей у підприємця, який хотів ввезти товар під виглядом гуманітарної допомоги без сплати мита. Про це УНН повідомили в прес-службі головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області.
Там уточнили, що суд присудив сплатити підприємцю за недекларування товару понад 2 млн грн штрафу.
«Серед понад 14 тон вживаного одягу митники виявили речі, схожі на нові. Зокрема, 1 989 пар взуття у коробках з маркуванням, а також 994 одиниці одягу, який розфасований в упаковку. Товарознавча експертиза підтвердила, що такі речі не мають жодних видимих ознак носіння», — зазначив в.о. заступника начальника Рівненської митниці ДФС – начальник управління протидії митним правопорушенням В’ячеслав Михалюк.
Нагадаємо, на Волині правоохоронці перекрили злочинний канал ввезення в Україну товарів народного споживання.