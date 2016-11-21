Брендовые вещи под видом гуманитарной помощи пытался ввезти предприниматель в Ровенскую область

$41.170.09
45.030.03
ukru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 7556 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 19983 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 30226 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 41147 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 58166 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 51465 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 53605 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 108489 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80667 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 217077 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
51%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 103148 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 63662 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 28192 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 21882 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 67310 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 67347 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 108490 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 217077 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 395497 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 388888 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 5276 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 11318 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 11821 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 13583 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 63689 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Брендовые вещи под видом гуманитарной помощи пытался ввезти предприниматель в Ровенскую область

Киев • УНН

 • 8006 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ровенские таможенники конфисковали крупную партию брендовых вещей у предпринимателя, который хотел ввезти товар под видом гуманитарной помощи без уплаты пошлины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе главного управления Государственной фискальной службы в Ровенской области.

Брендовые вещи под видом гуманитарной помощи пытался ввезти предприниматель в Ровенскую область

Там уточнили, что суд постановил оплатить предпринимателю за недекларирование товара более 2 млн грн штрафа.

"Среди более 14 тонн подержанной одежды таможенники обнаружили вещи, похожие на новые. В частности, 1989 пар обуви в коробках с маркировкой, а также 994 единицы одежды, расфасованной в упаковки. Товароведческая экспертиза подтвердила, что такие вещи не имеют никаких видимых признаков ношения", - отметил и.о. заместителя начальника Ровенской таможни ГФС - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Вячеслав Михалюк.

Напомним, в Волынской области правоохранители перекрыли преступный канал ввоза в Украину товаров народного потребления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78