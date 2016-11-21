Брендовые вещи под видом гуманитарной помощи пытался ввезти предприниматель в Ровенскую область
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ровенские таможенники конфисковали крупную партию брендовых вещей у предпринимателя, который хотел ввезти товар под видом гуманитарной помощи без уплаты пошлины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе главного управления Государственной фискальной службы в Ровенской области.
Там уточнили, что суд постановил оплатить предпринимателю за недекларирование товара более 2 млн грн штрафа.
"Среди более 14 тонн подержанной одежды таможенники обнаружили вещи, похожие на новые. В частности, 1989 пар обуви в коробках с маркировкой, а также 994 единицы одежды, расфасованной в упаковки. Товароведческая экспертиза подтвердила, что такие вещи не имеют никаких видимых признаков ношения", - отметил и.о. заместителя начальника Ровенской таможни ГФС - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Вячеслав Михалюк.
Напомним, в Волынской области правоохранители перекрыли преступный канал ввоза в Украину товаров народного потребления.