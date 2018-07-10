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Бразилець Сідклей поповнив ряди київського "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Віце-чемпіон України київське "Динамо" заключив контракт із бразильським захисником Сідклеєм, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

Угода з футболістом, який виступає на лівому фланзі захисту, розрахована на п’ять років – до завершення сезону 2022/2023 рр. За новий клуб футболіст виступатиме під 17 номером.

"Дуже радий, що підписав контракт із таким великим клубом, як "Динамо" (Київ). Докладу всіх зусиль, аби допомогти команді вигравати нові трофеї та увійти разом із нею до історії", - заявив новачок.

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25-річний вихованець клубу "Атлетико-Паранаенсе" у бразильській Серії "А" дебютував за рідний клуб в травні 2014 року в домашньому матчі проти "Греміо" (1:0).

Останній рік виступав на правах оренди за "Коринтіанс".

Зазначимо, що оборонець вже завтра вирушить до Австрії аби приєднатися до своїх нових партнерів на закордонному тренувальному зборі.

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