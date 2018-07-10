Бразилец Сидклей пополнил ряды киевского "Динамо"

Соглашение с футболистом, который выступает на левом фланге защиты, рассчитанно на пять лет - до конца сезона 2022/2023 гг. За новый клуб футболист будет выступать под 17 номером.

"Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом, как "Динамо" (Киев). Приложу все усилия, чтобы помочь команде выигрывать новые трофеи и войти вместе с ней в историю", - заявил новичок.

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25-летний воспитанник клуба "Атлетико-Паранаэнсе" в бразильской Серии "А" дебютировал за родной клуб в мае 2014 года в домашнем матче против "Гремио" (1: 0).

Последний год выступал на правах аренды за "Коринтианс".

Отметим, что защитник уже завтра отправится в Австрию чтобы присоединиться к своим новым партнерам на зарубежном тренировочном сборе.