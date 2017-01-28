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Бойовий іранський безпілотник знищили на південному заході Ємену

Бойовий іранський безпілотник знищили на південному заході Ємену

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Військові Ємену повідомили, що сили Об’єднаних Арабських Еміратів знищили бойовий безпілотник іранського виробництва в районі портового міста Моха на південному заході Ємену, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, заступник начальника штабу армії Ємену, генерал-майор Ахмед Саїф аль-Яфей повідомив 28 січня, що безпілотник був виявлений на мобільному стартовому майданчику на контрольованій шиїтськими повстанцями з руху Хуті території.

А.Яфей заявив, що сили ОАЕ як частина військової коаліції під проводом Саудівської Аравії знищили виготовлений в Ірані безпілотник ще до його ймовірного старту.

За словами генерала, незаконно ввезений до Ємену і безпілотник є свідченням “кричущого втручання Ірану” у конфлікт і “спробою Тегерана дестабілізувати регіон і поставити під загрозу мир у Ємені”.

В Ірані цей інцидент не коментували.

Міжнародна коаліція, що підтримує уряд Ємену, веде боротьбу з шиїтськими повстанцями з руху Хуті з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони змусили до втечі зі столиці Сани уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

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