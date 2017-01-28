Боевой иранский беспилотник уничтожили на юго-западе Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Военные Йемена сообщили, что силы Объединенных Арабских Эмиратов уничтожили боевой беспилотник иранского производства в районе портового города Моха на юго-западе Йемена, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, заместитель начальника штаба армии Йемена, генерал-майор Ахмед Саиф аль-Яфэй сообщил 28 января, что беспилотник был обнаружен на мобильной стартовой площадке на контролируемой шиитскими повстанцами из движения Хути территории.
А.Яфей заявил, что силы ОАЭ как часть военной коалиции под руководством Саудовской Аравии уничтожили изготовленный в Иране беспилотник еще до вероятного старта.
По словам генерала, незаконно ввезенный в Йемен беспилотник является свидетельством "вопиющего вмешательства Ирана" в конфликт и "попыткой Тегерана дестабилизировать регион и поставить под угрозу мир в Йемене".
В Иране этот инцидент не комментировали.
Международная коалиция, которая поддерживает правительство Йемена ведет борьбу с шиитскими повстанцами из движения Хути с марта 2015 года, после того, как в 2014-м они обратили в бегство из столицы Саны правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади.