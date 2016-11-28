Бойовики знову обстріляли ділянку розведення сил біля Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська сторона зафіксувала чергові обстріли бойовиками ділянки розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Чергова спроба відліку семи діб тиші з метою розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської знову зірвана збройними формуваннями ОРЛО”, — йдеться у повідомленні.
Так, ввечері 27 листопада спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували чергові обстріли збройними формуваннями ОРЛО ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.
“По позиціям підрозділів Збройних Сил України було застосовано стрілецьку зброю та гранатомети”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, про обстріл повідомлено місію ОБСЄ. Сьогодні, 28 листопада, планується здійснити фото фіксацію наслідків цих обстрілів.
Після обстрілу 18 листопада цього року українська сторона офіційно заявляла, що готова 26 листопада здійснити розведення сил і засобів, однак, вже ввечері 24 листопада позиції ЗС України в цьому районі знову були обстріляні. Обстріл 27 листопада знову відтерміновує розведення сил та засобів.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі контактної групи прес-секретар представника України Дарка Оліфер повідомила, що розведення сил на Донбасі в районі Станиці Луганської можливе із 26 листопада.