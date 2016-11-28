Боевики снова обстреляли участок разведения сил возле Станицы Луганской

$41.170.09
45.030.03
ukru
В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего
13:40 • 5026 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 8472 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 18843 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 50695 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 65940 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 182026 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105060 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 130986 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159780 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164754 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 98444 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 87285 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 42856 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 84747 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 65654 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 18816 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 50695 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 182026 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 372459 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 369564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 26614 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 43025 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 104971 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 136875 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 156051 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Боевики снова обстреляли участок разведения сил возле Станицы Луганской

Киев • УНН

 • 5179 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская сторона зафиксировала очередные обстрелы боевиками участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики снова обстреляли участок разведения сил возле Станицы Луганской

"Очередная попытка отсчета суток тишины с целью разведения сил и средств в районе Станицы Луганской снова сорвана вооруженными формированиями ОРЛО", - говорится в сообщении.

Так, вечером 27 ноября наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

"По позициям подразделений Вооруженных Сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, об обстреле сообщено миссии ОБСЕ. Сегодня, 28 ноября, планируется осуществить фото фиксацию последствий этих обстрелов.

После обстрела 18 ноября этого года украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведение сил и средств, однако, уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. Обстрел 27 ноября снова откладывает разведение сил и средств.

Напомним, по итогам встречи контактной группы пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер сообщила, что разведение сил на Донбассе в районе Станицы Луганской возможно с 26 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$4,953.75
Tesla
$224.60
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55