Боевики снова обстреляли участок разведения сил возле Станицы Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская сторона зафиксировала очередные обстрелы боевиками участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Очередная попытка отсчета суток тишины с целью разведения сил и средств в районе Станицы Луганской снова сорвана вооруженными формированиями ОРЛО", - говорится в сообщении.
Так, вечером 27 ноября наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.
"По позициям подразделений Вооруженных Сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы", - сказано в сообщении.
Как отмечается, об обстреле сообщено миссии ОБСЕ. Сегодня, 28 ноября, планируется осуществить фото фиксацию последствий этих обстрелов.
После обстрела 18 ноября этого года украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведение сил и средств, однако, уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. Обстрел 27 ноября снова откладывает разведение сил и средств.
Напомним, по итогам встречи контактной группы пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер сообщила, что разведение сил на Донбассе в районе Станицы Луганской возможно с 26 ноября.