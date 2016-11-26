Бойовики зірвали розведення сил в районі Станиці Луганської - Б.Кременецький
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Незаконні збройні формування зірвали розведення сил на Донбасі в районі Станиці Луганської, яке попередньо очікувалося 26 листопада, через порушення режиму припинення вогню. Про це у коментарі УНН повідомив керівник української сторони СЦКК, генерал-майор Борис Кременецький.
"Тристороння контактна група говорила минулого тижня, що 26 листопада це може бути. Однак 18 листопада був черговий обстріл цієї ділянки, відповідно, згідно з рамковим рішенням, має бути сім діб тиші на зазначеній ділянці, після чого можуть бути розведені сили та засоби цієї ділянки. Тому ми дійсно планували сьогодні це робити, але позавчора (24 листопада – ред.) починаючи з 20:20 до 22:55, тобто більше двох годин, були порушення режиму припинення вогню з боку окремих районів Луганської області по цій ділянці, по мосту, по позиціях Збройних сил України. Використовувалися автоматичний гранатомет, ручний гранатомет, стрілецька зброя. Саме тому сьогодні не відбулося розведення", - повідомив керівник української сторони СЦКК.
Також Б.Кременецький зазначив, що розведення сил в районі Станиці Луганської можливе, якщо протягом наступних семи діб бойовики не порушуватимуть режим тиші.
"Ми тепер знову будемо відліковувати сім діб", - додав він.
Як повідомляв УНН, за підсумками зустрічі контактної групи прес-секретар представника України Дарка Оліфер повідомила, що розведення сил на Донбасі в районі Станиці Луганської можливе із 26 листопада.