Боевики сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской - Б.Кременецкий

"Трехсторонняя контактная группа говорила на прошлой неделе, что 26 ноября это может быть. Однако 18 ноября был очередной обстрел этого участка, соответственно, согласно рамочным решениям, должно быть семь суток тишины в указанной области, после чего могут быть разведены силы и средства этого участка. Поэтому мы действительно планировали сегодня это делать, но позавчера (24 ноября - ред.), начиная с 20:20 в 22:55, т.е. более двух часов были нарушения режима прекращения огня со стороны отдельных районов Луганской области по этому участку, по мосту, по позициям Вооруженных сил Украины. Использовались автоматический гранатомет, ручной гранатомет, стрелковое оружие. Именно поэтому сегодня не произошло разведения", - сообщил руководитель украинской стороны СЦКК.

Также Б.Кременецкий отметил, что разведение сил в районе Станицы Луганской возможно, если в течение следующих суток боевики не будут нарушать режим тишины.

"Мы теперь снова будем отсчитывать семь суток", - добавил он.

Как сообщал УНН, по итогам встречи контактной группы пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер сообщила, что разведение сил на Донбассе в районе Станицы Луганской возможно с 26 ноября.