Бойовики за добу 37 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 37 обстрілів українських позицій. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнку, Гнутове і Павлопіль. Поблизу останнього, а також Новотроїцького та Широкиного вогонь вів снайпер,” — зазначили у прес-центрі АТО.
Зазначається, що на Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
“На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики обстріляли Жовте, Кримське, Новоолександрівку й Новозванівку. В районі розведення військ у Станиці-Луганській вогонь вівся з гранатометів,” — йдеться в повідомленні.