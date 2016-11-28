Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

"На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинку, Гнутово и Павлополь. Вблизи последнего, а также Новотроицкого и Широкино огонь вел снайпер ", - отметили в пресс-центре АТО.

Отмечается, что на Донецком направлении по Авдеевке и Луганскому стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На Луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. В районе разведения войск в Станице-Луганской огонь велся из гранатометов ", - говорится в сообщении.