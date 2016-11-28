Бойовики з початку доби порушили режим тиші 20 разів – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години 28 листопада ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів, гранатометів та озброєння БМП по Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому і Мар’їнці вогонь вів снайпер... Загалом відбулося 20 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики випустили 26 мінометних снарядів по позиціях сил АТО в Авдіївці.