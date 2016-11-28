Бойовики з початку доби порушили режим тиші 20 разів – штаб

“З опівночі і до 18 години 28 листопада ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів, гранатометів та озброєння БМП по Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці. По Новотроїцькому і Мар’їнці вогонь вів снайпер... Загалом відбулося 20 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики випустили 26 мінометних снарядів по позиціях сил АТО в Авдіївці.