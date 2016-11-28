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Боевики с начала суток нарушили режим тишины 20 раз - штаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики с начала суток нарушили режим тишины 20 раз - штаб

"С полуночи и до 18:00 28 ноября враг большинство обстрелов вновь сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая Минскими договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицком и Марьинке огонь вел снайпер... Всего состоялось 20 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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