Боевики с начала суток нарушили режим тишины 20 раз - штаб

"С полуночи и до 18:00 28 ноября враг большинство обстрелов вновь сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая Минскими договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицком и Марьинке огонь вел снайпер... Всего состоялось 20 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики выпустили 26 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке.