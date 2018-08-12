Бойовики з опівночі тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку доби, у неділю, бойовики вже тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже тричі. Факти застосування противником мінометів зафіксовані на Донецькому напрямку, а саме біля населених пунктів Водяне і Гнутове”, — сказав речник.
За його словами, вранці близько 6-ї години у неділю противник застосував міномети 120-го і 82-го калібру, загалом випустивши 10 мін.
Одну ворожу провокацію зафіксовано сьогодні біля Світлодарська, Луганський напрямок. Близько 8:00 ворог відкрив вогонь в бік українських позицій з використанням гранатометів і кулеметів великого калібру, зазначив Мотузяник.
Усі обстріли було визначено як прицільні, тому українські військовослужбовці були змушені відповідати противнику вогнем.
“Втрат у лавах збройних сил від початку поточної доби немає”, — додав він.
Нагадаємо, військовослужбовці об’єднаних сил ЗСУ на Донбасі затримали громадянина Росії, який на телефон знімав позиції військових.