Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала суток, в воскресенье, боевики уже трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода русско-оккупационные войска открывали огонь уже трижды. Факты применения противником минометов зафиксированы на Донецком направлении, а именно у населенных пунктов Водяное и Гнутово", - сказал спикер.
По его словам, утром около 6 часов в воскресенье противник применил минометы 120-го и 82-го калибра, в общем выпустив 10 мин.
Одну вражескую провокацию зафиксировано сегодня у Светлодарска, Луганский направление. Около 8:00 враг открыл огонь в сторону украинских позиций с использованием гранатометов и пулеметов крупного калибра, отметил Мотузяник.
Все обстрелы были определены как прицельные, поэтому украинские военнослужащие были вынуждены отвечать противнику огнем.
"Потерь в рядах вооруженных сил с начала текущих суток нет", - добавил он.
Напомним, военнослужащие объединенных сил ВСУ на Донбассе задержали гражданина России, который на телефон снимал позиции военных.