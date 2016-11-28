Бойовики випустили 26 мінометних снарядів по позиціях сил АТО в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулої доби в Авдіївці бойовики випустили 26 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Крім легкого озброєння противник застосував БМП та міномети. По наших позиціях в Авдіївці випущено 26 мін різного калібру. Українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь”, - повідомив А.Лисенко.
Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Один з них із застосуванням важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.